„Noch nicht in sicheren Gewässern“ : Lauterbach warnt vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Trotz einer leicht entspannteren Corona-Lage in Deutschland hat Gesundheitsminister Lauterbach am Freitag erneut vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen gewarnt. Die Entwicklung sei „noch nicht wirklich in sicheren Gewässern“.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.