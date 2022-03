Pandemie : „Nicht verhältnismäßig“: Österreich setzt Corona-Impfpflicht aus

Das dürfte auch die Debatte in Deutschland neu aufleben lassen: Österreich setzt seine Corona-Impfpflicht als derzeit nicht verhältnismäßig aus.

Die österreichische Regierung hat die Corona-Impfpflicht ausgesetzt. Die Impfpflicht sei nicht verhältnismäßig, sagte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler am Mittwoch mit Verweis auf den Bericht einer Expertenkommission. Österreich hatte als erstes EU-Land am 6. Februar die Impfpflicht ab 18 Jahren in Kraft gesetzt. Lauterbach bleibt bei seinem Vo...

