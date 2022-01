Genesenenstatus : Nur drei Monate genesen: Lauterbach will deutsche Lösung EU-weit durchsetzen

Beim Corona-Genesenenstatus gelten EU-weit andere Empfehlungen als in Deutschland. Karl Lauterbach will den deutschen Sonderweg in der EU durchsetzen.

Im Streit um die Verkürzung des Genesenenstatus nach Corona-Infektionen in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Drei-Monats-Frist verteidigt und will sich um Umsetzung auch auf europäischer Ebene bemühen. „Wir werden in Kürze erneut versuchen, die drei Monate auch auf europäischer Ebene umzusetzen“, sagte der SPD-Politiker am M...

