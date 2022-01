In Dänemark vorherrschend : Omikron-Untervariante BA.2: Was wir bisher wissen - und was nicht

In Dänemark und Großbritannien ist der Omikron-Subtyp BA.2 auf dem Vormarsch und macht vielerorts die Hälfte der Corona-Infektionen aus. Einige Epidemiologen zeigen sich alarmiert. Was ist bisher über die Untervariante bekannt?

25. Januar 2022, 13:24 Uhr

Wie die Gesundheitsbehörden in London mitteilen, gab es in Großbritannien in den ersten zehn Tagen des Jahres über 400 Corona-Neuinfektionen mit dem Omikron-Typ BA.2. In Dänemark lag der BA.2-Anteil in der zweiten Januarwoche bei rund 45 Prozent. Mittlerweile ist der Subtyp in dem Land dominierend. Zum Vergleich: In Deutschland wurden in der ersten Januarwoche 38 Fälle der Omikron-Untervariante BA.2 gefunden.

BA.2 verdrängt den bisher dominierenden Typ BA.1

Wissenschaftler hatten bereits im vergangenen Jahr drei Subtypen der Corona-Variante Omikron ausgemacht: BA.1, BA.2 und BA.3. Der erste Typ ist derjenige, der die Delta-Variante vertrieb und mittlerweile weltweit vorherrschend ist. Die beiden anderen Varianten BA.2 und BA.3 betrachteten die Forscher zunächst als irrelevant. Das hat sich nun offenbar geändert. Da der Subtyp BA.2 in Dänemark mittlerweile die dominierende Variante ist und gleichzeitig der Anteil des Typs BA.1 zurückgeht, vermuten dänische Wissenschaftler evolutionäre Vorteile der Omikron-Untervariante.

Unterstützt wird diese Vermutung dadurch, dass der Anteil von BA.2 auch in anderen Ländern wie Indien, Singapur oder Schweden steigt. Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte laut Angaben des Nachrichtenmagazins „Spiegel” mit, dass in Deutschland bisher „keine starke Zunahme des Anteils von BA.2 unter allen Omikron-Nachweisen, wie in anderen Ländern geschehen” sei. Andere Epidemiologen zeigen sich dagegen deutlich alarmierter. Viele sehen die Entwicklungen vor allem in Dänemark mit großer Sorge, andere glaube hingegen nicht, dass BA.2 deutlich gefährlicher sei als bisher BA.1.

Meinungen der Experten gehen auseinander

Der US-amerikanische Epidemiologe Eric Feigl-Ding teilte über Twitter mit, er verfolge die Geschehnisse in Dänemark mit Sorge. Man müsse davon ausgehen, dass sich BA.2 noch schneller verbreite als BA.1 oder den Immunschutz noch gezielter umgehen könne. Dabei beruft sich Feigl-Ding auf erste Modellierungen zu den beiden Subtypen, wonach sich BA.2 tatsächlich doppelt so schnell ausbreiten könnte wie der ursprüngliche Omikron-Typ BA.1.

Nicht nur in Dänemark, auch in Großbritannien beobachten viele Experten die Entwicklung besorgt. Vergangenen Freitag stufte die britische Gesundheitsbehörde BA.2 als „Variante unter Beobachtung” ein. Hier sind bisher 426 Fälle dieses Omikron-Subtyps bekannt. Man habe in England bereits „sehr frühe” Zeichen dafür, dass BA.2 sich möglicherweise gegen den Original-Omikron-Typ BA.1 durchsetzen könne, erklärte Christina Pagel vom University College London.

Allerdings melden sich auch an andere Stimmen zu Wort. Tom Peacock, Virologe am Imperial College in London, schrieb auf Twitter, dass Beobachtungen aus Indien und Dänemark darauf hinweisen würden, dass es keine Hinweise darauf gäbe, dass BA.2 gefährlicher sei als BA.1. Die Unterschiede seien seiner Einschätzung nach eher minimal. „Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob BA.2 einen wesentlichen Einfluss auf die aktuelle Omikron-Welle der Pandemie haben wird.”

Viele Daten müssen noch erhoben werden

Fest steht allerdings auch, dass es noch nicht genügend weitere Daten gibt, um tatsächlich einschätzen zu können, welche Gefahr der Omikron-Subtyp BA.2 darstellt. Somit bleibt noch unklar, inwieweit sich dieser Typ im Rest von Europa tatsächlich durchsetzen wird. Hinzu kommt, dass noch nicht genug Erkenntnisse darüber vorliegen, wie schwer die Verläufe bei einer Infizierung mit BA.2 sind und wie gut die Impfungen dagegen wirken.