Einreisebestimmungen gelockert : Urlaub zu Ostern – In diesen Ländern ist das problemlos möglich

Die Omikron-Welle ebbt in vielen Ländern und Regionen so langsam ab – auch in Deutschland. Mit dem kommenden Osterurlaub in Sicht sind viele Reiseziele für Urlauber wieder zu erreichen. Ein Überblick, wo die Ein- und Ausreise kein Problem mehr ist.

Es kann so langsam wieder los gehen das unbegrenzte Reisen in viele Länder weltweit – ohne Corona-Beschränkungen und langwierige Ein- oder Ausreiseformalitäten. Nach und nach lockern Länder und Regionen ihre Auflagen und machen es den Touristen wieder einfacher, mal eben in den Flieger zu steigen oder mit dem Wohnwagen zu verreisen. Video: Diese Lände...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.