Zahlreiche Verbesserungsvorschläge : Warum der Expertenrat die Corona-Kommunikation von Politik und Behörden rügt

Der Corona-Expertenrat verlangt von den Verantwortlichen in Politik und Behörden eine bessere öffentliche Kommunikation zur Pandemie. Diese müsse möglichst einfach und multimedial über verschiedene Kanäle realisiert werden.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung fordert Verbesserungen in der Risiko- und Gesundheitskommunikation in Deutschland. „Um das Individuum und die Gesellschaft in ihrer Selbstwirksamkeit und risikokompetentem Verhalten zu unterstützen, ist eine reaktionsschnelle, evidenzbasierte, zielgruppen- und nutzerspezifische Risiko- und Gesundheitskommunika...

