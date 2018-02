Aufruf : Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Ihre Meinung ist uns wichtig: In den vergangenen Monaten haben Sie uns per Fragebogen und in Leserkreisen wissen lassen, was Sie an Ihrer Zeitung schätzen und was Sie gern ändern würden. An erster Stelle der Leserwünsche stand dabei, dass unsere Zeitung in unruhigen Zeiten mehr politische und wirtschaftliche Hintergründe liefern sollte.

Wir haben reagiert: Von heute an bieten wir mehr Platz für politische Erklärtexte – und zwar sowohl bei regionalen, als auch bei bundesweiten und globalen Themen. Wir möchten damit die Bedeutung von komplexen Zusammenhängen für das direkte Lebensumfeld unserer Leser verständlicher machen. Deshalb haben wir auch unsere Landesredaktion vergrößert. Zusammen mit dem Lokalteil bieten wir nun den größten Regionalteil unter den norddeutschen Landeszeitungen.

Und auf dieser Seite 2 haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun täglich die Gelegenheit, zu Wort zu kommen. Was halten Sie von unserer neuen Blattstruktur mit mehr Politik? Teilen Sie uns gern Ihre Sicht per E-Mail unter leserbrief@ medienhausnord.de oder per Post mit. Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen!