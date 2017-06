Populismus. Positionen. Perspektiven : Parteien unter der Lupe

vergrößern 1 von 1 Foto: zvs 1 von 1

Wer spricht fürs Volk? Am lautesten antworten bei dieser Frage Populisten, etwa die von der AfD. Und was ist mit all den anderen Volksvertretern, die auch gerne mal volksnah daherkommen? Sind Problemvereinfachung und Gefallsucht eine ausreichende Erklärung? Oder gibt es weitere wichtige Kriterien für Populismus? Die Suche nach einer Definition und der Blick auf die Parteienlandschaft zeigen: Es gibt viele Beispiele – und die Grenzen sind fließend.

Deftige Töne, eine gewisse Wendigkeit, dem Wahlvolk nach dem Mund reden – das sind nach einer gängigen Einschätzung wesentliche Kriterien des Populismus. So gesehen, gibt es eine Vielzahl von Populisten. Man denke etwa an Horst Seehofer, Oskar Lafontaine oder Gerhard Schröder. Sie haben es immer wieder verstanden, Stimmungen geschickt aufzunehmen.

Der Politikwissenschaftler Uwe Jun (Universität Trier) spricht sogar vom „Populismus als Regierungsstil“. Laut Jun orientieren sich Regierungen immer häufiger an der Stimmung in der Bevölkerung. Verstärkt wird dies durch medialen Druck. Demokratie präsentiert sich – etwa in Boulevardmedien und in Talkshows – häufig als lautstarkes Spektakel. Da bleibt keine Zeit für differenzierte Betrachtungen. Hinzu kommen eine Vielzahl von Umfragen und der Druck durch soziale Netzwerke, die als Stimmungsverstärker wirken.

Umstritten ist in der Wissenschaft, wie gefährlich beziehungsweise nützlich Populismus ist. Er könne ein Korrektiv sein, heißt es immer wieder. Franz Walter, Demokratieforscher an der Uni Göttingen, formulierte schon 2012: „Der Populismus ist auch ein elementarer Seismograf für Fehlentwicklungen in Demokratien, bietet infolgedessen die Chance zur Selbstkorrektur eines offenen Systems.“

Ein Beispiel für eine schnelle Reaktion der Politik auf Stimmungen in der Bevölkerung ist die Energiewende. Nach dem Reaktorunglück von Fukushima schwenkte die Bundesregierung um und beschloss den Ausstieg aus der Atomkraft. Kritiker warfen Kanzlerin Angela Merkel daraufhin „grünen Populismus“ vor. Andere Beobachter loben dagegen, es sei ein Beispiel für funktionierende Demokratie, wenn Politiker auf den Wählerwillen eingingen.

Populismus sei schwerlich an populären Forderungen erkennbar, sagt der Osnabrücker Politikwissenschaftler Roland Czada. „Sonst wäre zum Beispiel Ludwig Erhard mit seinem Slogan ‚Wohlstand für alle‘ schon ein Populist gewesen.“ Nach den Worten von Czada ist nicht vereinfachende Kommunikation das Problem, sondern der Glaube, es gebe einfache Problemlösungen. Genau an dieser Stelle beginnt für Czada Populismus. Als weiteres Kriterium nennt er unter anderen den Ausschluss ganzer Bevölkerungsgruppen anhand von Rasse, Herkunft, Religion oder Kultur aus dem zu verteidigenden „Volk“.

Deutliche Warnungen kommen vom Politiktheoretiker Jan-Werner Müller (Princeton University). Er widerspricht in einem rasanten Essay vehement der These, Populisten seien ein „nützliches Korrektiv“. In der Definition von Müller erschöpft sich Populismus nicht in der Kritik an Eliten. Hinzu kommt nach seinen Worten der moralische Anspruch, dass einzig die Populisten das wahre Volk vertreten. Ihre Botschaft laute: „Nur wir vertreten das Volk. Populismus ist also nicht nur anti-elitär, er ist auch anti-pluralistisch.“

Die Risiken für Rechtsstaat und Demokratie liegen nach den Worten des Wissenschaftlers auf der Hand. In der „Zeit“ warnte Müller: „Wenn die Grundannahme lautet: ‚Wer gegen mich ist, gehört nicht dazu‘, bedeutet das: Man braucht auf die Gegner keine Rücksicht zu nehmen. Man kann mit ihnen machen, was man will.“

AFD

Entstanden als Anti-Euro-Partei, wandelte sich die AfD zu einer rechten Anti-Establishment-Partei. Aus ihrem Populismus hat die AfD nie einen Hehl gemacht. So sagte Parteisprecher Konrad Adam auf dem Gründungsparteitag im April 2013: „Wenn unsere Volksvertreter ihre Aufgabe darin sehen, das Volk zu entmündigen, sollten wir selbstbewusst genug sein, den Vorwurf des Populismus als Auszeichnung zu betrachten.“ Die Partei postuliert, der Islam sei mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar. Klare Feindbilder pflegt die AfD auch in der Sozial- und Gesundheitspolitik: „Die von den Kassen getragenen Kosten für Migranten, Flüchtlinge und Asylbewerber laufen aus dem Ruder.“ Roland Czada (Uni Osnabrück) nennt als Klassiker Parolen wie „Wir sind das Volk“. Darin könne sich schon ein diktatorisches „Ich bin das Volk“ ankündigen.

B90/Die Grünen

Die Grünen sind bisher eher als Verbotspartei in die Kritik geraten. Von Gefallsucht waren sie jedenfalls kaum getrieben, als sie einen „Veggie Day“ verlangten. CDU und FDP kritisierten die Forderung nach einem fleischlosen Tag als „grüne Umerziehung“. Allgemein populäre, aber nicht unumstrittene Forderungen griffen sie etwa in der Debatte um das vermeintliche Waldsterben auf. Die Grünen, so das Fazit einer Analyse, „bedienen eine aufgeklärte Variante des Populismus“. Unter anderem Modernisierungsskeptikern geben sie demnach ein Forum, ihr Unbehagen an Entscheidungen von Führungseliten zu artikulieren. Aktuell sei auch eine Art „Notwehr-Populismus“ zu erkennen, sagt Roland Czada (Uni-Osnabrück). Hintergrund: Nach der NRW-Landtagswahl hatte Parteichef Cem Özdemir bekannt: „Wir hätten populistischer sein sollen, der Schwachsinn kommt von CDU und FDP.“

CDU

Populismus-Vorwürfe handelte sich jüngst Innenminister Thomas de Maizière ein. In einem Katalog zur deutschen Leitkultur forderte er deutsche Begrüßungsregeln ein („Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand.“). Ebenfalls mit Blick auf Muslime fügte der CDU-Politiker hinzu: „Wir zeigen Gesicht: Wir sind nicht Burka.“ Martin Schulz (SPD) bezeichnete den Vorstoß mit Verweis auf die Verfassung als unsinnig. „Die deutsche Leitkultur ist Freiheit, Gerechtigkeit und ein gutes Miteinander, so wie es im Grundgesetz steht.“ Auch unionsintern gab es heftige Kritik, als führende Christdemokraten ein spezielles Islamgesetz forderten, etwa mit dem Vorrang deutscher Gesetze vor islamischen Glaubensvorschriften. Fraktionschef Volker Kauder konterte, das Grundgesetz und die Strafgesetze reichten aus. Das gelte auch mit Blick auf Hasspredigten.

CSU

Die CSU diskutiert leidenschaftlich über das umstrittene Thema Leitkultur. Mit kaum einer Forderung hat CSU-Chef Horst Seehofer die Schwesterpartei CDU aber so genervt wie mit dem erkennbar populistischen Ruf nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. Eine Chance auf Realisierung besteht aber nicht. Denn die CDU unter Angela Merkel lehnt eine Obergrenze strikt ab. Zudem sieht das Grundrecht auf Asyl keine Begrenzung vor. Außerdem könnte eine Obergrenze nach Gutachten gegen EU-Recht verstoßen. Fazit der Linken: „Die CSU betreibt billigen Populismus ohne Gebrauchswert.“ Auch Wissenschaftler erkennen bei der CSU populistische Methoden. Roland Czada macht dies unter anderem an „Hauf-drauf-Gerede“ fest. Er meint damit den Aschermittwoch-Satz von Alexander Dobrindt: „Die Erben der SED sind real. SPD und Grüne sind die Steigbügelhalter der Kommunisten.“

Die Linke

Immer wieder in den Schlagzeilen ist Sahra Wagenknecht. Die Fraktionschefin will Protestwähler für ihre Partei gewinnen. Parteifreunde kritisieren, Wagenknecht spiele mit ihrem Populismus rechten Kräften in die Hände. Ein Beispiel: Die Fraktionschefin hat Angela Merkel mit dem Terroranschlag in Berlin in Verbindung gebracht. Dem „Stern“ sagte sie: „Es gibt eine Mitverantwortung, aber sie ist vielschichtiger. Neben der unkontrollierten Grenzöffnung ist da die kaputtgesparte Polizei.“ Die Linken-Abgeordnete Martina Renner konterte, Merkel als alleinige Schuldige auszumachen und Zuwanderung als Gefahr darzustellen, „sollten wir getrost den Rechten überlassen“. Czada bescheinigt Wagenknecht „denunziatorischen Populismus“, weil sie gesagt hat: „In einem konzerngesteuerten Land, wie wir es heute haben, gibt es keine Demokratie.“

FDP

Die Partei, die eine tiefe Popularitätskrise durchlaufen hat, war mehrfach populistischen Versuchungen ausgesetzt. Noch unter Parteichef Philipp Rösler widersetzte sich die FDP dem innerparteilichen Versuch sogenannter „Eurorebellen“, die Euro-Rettungspolitik zu stoppen. In der Flüchtlingskrise hielt die Partei ebenfalls Kurs: Unter Parteichef Christian Lindner setzt sie sich aktuell für ein liberales Einwanderungsgesetz ein. Als populistische Anbiederung wurde dem FDP-Chef aber ausgelegt, dass er Fußballstar Mesut Özil bei Spielen der Nationalmannschaft die deutsche Nationalhymne singen lassen möchte. Auch FDP-Generalsekretärin Nicola Beer geriet unlängst in Populismusverdacht, als sie gegen die Niedrigzinspolitik von EZB-Chef Mario Draghi wetterte. Wäre die FDP in der Bundesregierung, würde sie die Politik der EZB stoppen, gab Beer zu verstehen.

SPD

Bei der SPD steht nicht zuletzt der Kanzlerkandidat in der Kritik. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) urteilte, es würde Martin Schulz gut tun, wenn er „mal ein bisschen nachdenken“ würde. Schulz stelle das Land als gespalten dar. Dies seien populistische Beschwörungen. Im „Spiegel“ empörte sich Schäuble außerdem darüber, dass der SPD-Politiker sich als Kämpfer gegen das Establishment darstelle. Schulz sei jedoch „kein Underdog, der irgendwo aus dem Wald kommt. Der Mann saß jahrzehntelang im Europäischen Parlament, zuletzt als Präsident. Wenn das kein Establishment ist, was denn dann?“. Czada stört sich an der Aussage von Schulz, ihn interessiere „nicht das Denken selbst ernannter Eliten, sondern das der hart arbeitenden Menschen“. Das sei „populistisches Eliten-Bashing“.

