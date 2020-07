Für Mecklenburg-Vorpommern : Die Gewerbesteuer in MV bricht weg – Städte hoffen auf den Bund – Audio Snack am 20. Juli

Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – Hier erfahren Sie die wichtigsten Ereignisse aus der Region in 120 Sekunden.

Avatar_prignitzer von Anna Rüb

20. Juli 2020, 08:00 Uhr

Schwerin | Im Schwerpunkt: Die Gewerbesteuer in MV bricht weg – Städte hoffen auf den Bund. Die Corona-Krise reißt tiefe Löcher in städtische Haushalte. Der Städte- und Gemeindetag MV will noch keine landesweiten Prognosen aufstellen.





Die Hintergründe zum Nachlesen:

Die Gewerbesteuer in MV bricht weg – Städte hoffen auf den Bund



Fundtiere werden für Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern zur Last



So groß ist der Sanierungsbedarf am Schweriner Jugendhaus „Dr. K.“



