Podcast Coronaland : Deutsche Ärztin in Schweden: So sieht unser Corona-Alltag aus

Schweden gilt als Beispiel für eine Corona-Strategie ohne große Einschränkungen. Darum geht es im Podcast "Coronaland".

30. April 2020, 16:31 Uhr

Schwerin/Lulea | Läuft das Leben in Schweden quasi unverändert weiter? Worin unterscheidet sich der schwedische Weg vom deutschen? Und hätte der schwedische Ansatz auch in Deutschland funktioniert? Unter anderem darüber sprechen unsere Redakteure Anna Scholz und Mark Otten mit der deutschen Ärztin Christiane Albrecht, die seit zwölf Jahren in Schweden lebt und während der Pandemie im Krisenmanagement des Katastrophenschutzes der Region Norrbotten involviert ist.

Hören Sie die Folge direkt hier:





