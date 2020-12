Top-3-Hörartikel des Jahres 2020 : Die Jahres-TOP 3

Reportagen, Erlebnisberichte und Porträts – unsere Artikel gibt es auch zum Anhören. Jede Woche stellen wir für Sie an dieser Stelle die drei schönsten und spannendsten Geschichten zusammen.

31. Dezember 2020, 05:10 Uhr

Bei Hörartikeln handelt es sich um Beiträge aus unserer Zeitung, die vom Autoren selbst oder einem Sprecher eingesprochen wurden. So haben Sie die Möglichkeit, unsere Inhalte zum Beispiel auch von unterwegs zu konsumieren.

Wir bauen unser Angebot stetig aus. In dieser Woche hören sie die drei erfolgreichsten Hörartikel.

Viel Spaß mit der Zeitung zum hören.

1. Mehr als 20.000 schauten Jubiläum mit DIZE vor sensationeller Ostsee-Kulisse

10. Juni 2020: Schon deutlich vor dem angekündigten Start füllten sich im Deck Beach-Club in Heiligendamm die wegen Corona auf Abstand gebrachten Tische zusehens. Es hatte sich rumgesprochen, dass Mario Fiebiger als ehemaliges Gesicht von VIZE - mit Hits wie "Glad you came" und "Star" weltweit bekannt und zu Gold-Status gelangt - auflegen würde. Der DJ, der seit Frühjahr 2020 als DIZE einen Neustart wagt, performte bei der 10. Auflage "Von Couch zu Couch" und passend zu diesem Jubiläum hatten wir uns das coole Ambiente direkt am Strand ausgesucht.



2. Audio-Datei belastet AfD-Abgeordneten Enrico Komning schwer

26. Mai 2020: Die Verfassungstreue des AfD-Bundestagsabgeordneten Enrico Komning aus Neubrandenburg wurde durch eine Tonaufnahme schwer infrage gestellt. Die Audio-Datei liegt unserer Zeitung vor. Dort forderte Komning im Kreise von AfD-Politikern die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie.

3. Wenn Till Backhaus sein Büro moppt - die Wochenkolumne von Max-Stefan Koslik

05. Dezember 2020: Das hat er von Anfang an geplant. Harry Glawe (CDU), Vorpommer, seit ’94 im Landtag – und seit letzten Freitag Stellvertreter Gottes, äh von Ministerpräsidentin, Manuela Schwesig (SPD). Wer hätte das gedacht, der Harry mit seinen lustigen Sprüchen. Der Harry, der die Babystation in Crivitz fast gegen die Mediclin-Wand setzte. Harry, der Unterschätzte. Jahrelang stand er im Schatten des einst so mächtigen Eckhardt Rehberg (CDU). Aber 2003 trat er heraus.