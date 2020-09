Kinderpodcast am 19. September 2020 : Gehört in jeden Hühnerstall ein Hahn? Mit Entertainer Bürger Lars Dietrich

Er hat einen roten Kamm, weckt alle morgens mit seinem Krähen und passt auf, dass im Hühnerstall alles mit rechten Dingen zu geht: Die Rede ist natürlich vom Hahn. Der ist offenbar ziemlich wichtig für den so einen Hühnerstall, aber gibt es wirklich in jedem Stall einen Hahn? Diese Frage hat Hanna aus Lingen an Eule Ole geschickt. Der beantwortet diese spannende Frage diesmal mit Entertainer Bürger Lars Dietrich.

19. September 2020, 09:15 Uhr

Wer schon einmal einen Bauernhof besucht hat oder auf dem Land wohnt, der hat sicher auch schon mal einen Hahn gesehen – oder zumindest sein lautstarkes "Kikeriki" gehört. Krähen tut der Hahn nämlich außerordentlich gerne, und zwar zu jeder Tageszeit. Als Chef des Hühnerstalls stolziert er als einziger Mann zwischen den Hennen umher und passt auf, dass alles seine Ordnung hat. Man erkennt ihn an seinem roten Kamm auf dem Kopf. Außerdem haben die meisten Hähne ziemlich bunte Federn. So ein Hahn ist offenbar ziemlich wichtig für einen Hühnerstall, aber: Gibt es auch wirklich in jedem Hühnerstall einen Hahn? Diese Frage hat Hanna aus Lingen im Emsland an Ole geschickt. Und der möchte diese spannende Frage über seine gefiederten Verwandten natürlich schnell beantworten.

Für die neue Folge des Kinderpodcasts hat sich Ole Unterstützung geholt: Und zwar von Bürger Lars Dietrich. Der Komiker, Musiker und Schauspieler ist außerdem auch Tänzer mit einer Ballett-Ausbildung. Beim Ballett gibt es ja meist mehr Frauen als Männer. Vielleicht kann Bürger Lars Dietrich daher nachvollziehen, wie es dem Hahn zwischen all den Hennen geht, und uns gleich darüber aufklären, ob diese Rollenklischees heute überhaupt noch stimmen. Außerdem hat der Entertainer sich auch musikalisch mit Hühnern beschäftigt. Auf seiner neuen Hip-Hop-CD "Menschenskind", die am 25. September erscheint, präsentiert er unter anderem den Song "Das Rap-Huhn". Spätestens damit ist Bürger Lars Dietrich der perfekte Kandidat für Hannas Frage.



Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.