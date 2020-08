Kinderpodcast am 29. August 2020 : Kann man Vitamine essen?

Warum sind Vitamine so wichtig für uns? Worin sind sie enthalten? Und was sind überhaupt Vitamine? Um diese und weitere spannende Fragen zum Thema "gesunde Ernährung" geht es in der neuen Folge des Kinderpodcasts "Ole schaut hin". Die Antworten hat Gesa Dankwerth parat, Moderatorin der Kika-Nachrichtensendung "Neuneinhalb".

Iss brav dein Gemüse auf, damit du groß und stark wirst! Diesen Satz dürfte fast jedes Kind von seinen Eltern schon einmal gehört haben. Und auch wenn es vielleicht hin und wieder nervt: Unrecht haben sie damit nicht. Auch die siebenjährige Alina macht sich offenbar Gedanken darüber, wie sie noch größer und noch stärker werden kann. Sie möchte nämlich von Ole wissen: Kann man Vitamine essen? Klar, dass die blaue Eule sich direkt auf die Suche nach einer Expertin gemacht hat, die sich mit dieser interessanten Frage auskennt.



Die Antwort hat Gesa Dankwerth parat. Gesa ist vor allem als Moderatorin der Kinder-Nachrichtensendung "Neuneinhalb" bekannt, die beim Kinderkanal ausgestrahlt wird. Der Sender hat übrigens das Thema "Gesund leben" zu seinem Schwerpunkt für das Jahr 2020 erklärt. Deswegen laufen ab dem 7. September dort auch besonders viele Sendungen über gesundes Essen, Bewegung und Nachhaltigkeit. Vielleicht kann Gesa ja sogar Ole ein paar Tipps geben, was Eulen essen müssen, um besonders schöne Federn und einen starken Schnabel zu bekommen. Dafür würde Ole sogar sein Gemüse essen.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

