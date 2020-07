Kinderpodcast am 11. Juli 2020 : „KiKa“-Moderatorin erklärt Ole, warum der Körper Wasser braucht

Warum ist Wasser so wichtig für den Körper? Kann man auch zu viel trinken? Und macht es einen Unterschied, ob wir Wasser oder Cola zu uns nehmen? In der neuen Folge des Kinderpodcasts hat Eule Ole wieder alle Flügel voll zu tun. Hilfe bei der Beantwortung seiner Fragen bekommt er diesmal von KiKa-Moderatorin Clarissa Correa da Silva.

11. Juli 2020, 09:15 Uhr

Jeden Tag viel Wasser zu trinken, ist wichtig für die Gesundheit. Das weiß selbst Ole. Bei Kindern sollte es mindestens ein Liter sein, bei Erwachsenen sogar zwei. Aber warum brauchen wir überhaupt so viel Flüssigkeit? Da ist sich die blaue Eule nicht so sicher. Für Jürgen hat Ole aber nachgeforscht. Der möchte wissen: Was passiert in unserem Körper, wenn wir Wasser trinken? Da kommt der Eule aber direkt noch eine Frage in den Sinn: Macht es einen Unterschied, ob wir Wasser oder zum Beispiel Cola trinken? Flüssig ist doch schließlich beides.

Unterstützung bekommt Ole diesmal von Clarissa Correa da Silva. Die ist vor allem als Moderatorin der KiKa-Sendung "Wissen macht Ah!" bekannt. Clarissa hat dort schon hunderte spannender Fragen beantwortet. Da kann sie Ole ganz sicher auch bei seinem Wasser-Problem aus der Patsche helfen. Vielleicht weiß die KiKa-Moderatorin sogar, wie viel kleine blaue Eulen am Tag trinken müssen, um gesund und munter zu bleiben.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.