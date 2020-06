Kinderpodcast am 20. Juni 2020 : Ole fragt eine Zahnärztin: Warum fallen Milchzähne aus?

Sie kommen, bleiben ein paar Jahre und fallen dann irgendwann wieder aus - die Rede ist von Milchzähnen. Aber warum ist das eigentlich so? Und warum sollen Kinder überhaupt ihre Milchzähne putzen, wenn sie eh wieder verschwinden. Diese und weitere spannende Fragen beantwortet Eule Ole in einer neuen Folge des Kinderpodcasts "Ole schaut hin."

20. Juni 2020, 09:15 Uhr

Um das Thema Zähneputzen und Zahnpflege musste sich Eule Ole bisher keine Gedanken machen. Schließlich hat er als Vogel einen Schnabel ohne einen einzigen Zahn darin. Für Friederike aus Trittau in Schleswig-Holstein macht Ole aber eine Ausnahme. Die möchte nämlich von ihm wissen, warum ihre Milchzähne irgendwann einfach ausfallen.

Jeder Mensch hat davon 20, so viel weiß Ole zumindest. Die ersten kommen im Alter zwischen sechs und acht Monaten. Zwischen vier und sieben Jahren fallen die Milchzähne dann wieder aus. Aber warum das so ist? Ole hat keinen Schimmer. Aber zum Glück weiß er wen er fragen kann: Dr. Heike Taubmann. Die ist Zahnärztin in Osnabrück und behandelt in ihrer Praxis regelmäßig auch Kinder. Wenn also jemand Ahnung von Milchzähnen hat, dann doch wohl sie. Bei der Gelegenheit möchte Ole die Ärztin auch gleich mal fragen, warum die Kinder ihre Milchzähne putzen sollen, wenn sie doch eh ausfallen. Sicherlich gibt es dafür einen guten Grund.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.