Kinderpodcast am 16. Mai 2020 : Warum bekommen Obstbäume Obst? Ole beantwortet Kinderfragen zu Pflanzen

An manchen Bäumen wachsen süße Äpfel, an anderen giftige Beeren. Warum ist das so? Diese Frage beantwortet Ole in dieser Podcast-Folge – zusammen mit Peter Wohlleben.

16. Mai 2020, 09:38 Uhr

Ein knackiger Apfel, eine süße Birne oder eine fruchtige Kirsche – auf solche frischen Früchte können wir uns im Sommer wieder freuen. Aber wo kommt das Obst überhaupt her? Und warum wachsen an manchen Bäumen lecker Früchte, aber an anderen nicht?

Diese Frage stellt sich auch Frederike aus Trittau in Schleswig-Holstein – und hat sich deshalb an Ole gewandt. Die schlaue Eule macht sich auf die Suche nach Antworten und bekommt dabei prominente Unterstützung von Peter Wohlleben, Deutschlands wohl bekanntestem Förster.

Jetzt mitmachen!

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.