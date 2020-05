Kinderpodcast am 2. Mai 2020 : Wie entstehen Waldbrände? Ole beantwortet Kinderfragen zu Naturkatastrophen

Ob in Australien oder hier, in Norddeutschland: Waldbrände zerstören die Natur und sind gefährlich für Menschen und andere Lebenwesen. Aber wie entsteht so ein Waldbrand überhaupt? Ole, die schlaue blaue Eule, geht dieser Frage auf den Grund.

Avatar_prignitzer von Louisa Riepe

02. Mai 2020, 08:57 Uhr

Osnabrück | Ole hat in dieser Woche Post aus München bekommen: Finn möchte wissen, wie Waldbrände entstehen und warum sie so schwer zu löschen sind. Erst im letzten Jahr gab es in Lübtheen einen schweren Waldbrand: Dabei mussten drei Orte vor den Flammen gerettet werden.

Also macht Ole sich auf die Suche nach Antworten – und findet sie beim Forstamt in Mirow in Mecklenburg-Vorpommern. Die Expertin erklärt ihm unter anderem...

wie ein Waldbrand entsteht,

warum es immer mehr Waldbrände gibt,

und wie lange es dauert, bis sich der Wald nach einem Brand wieder erholt hat.

Klingt spannend? Hier gibt es die ganze Folge:





Jörn Martens





Jetzt mitmachen!

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.