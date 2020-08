Kinderpodcast am 15. August 2020 : Oles Sommertipps: Bei „Die Gäng“ schreiben Vater und Tochter gemeinsam Reggae-Musik

Wer noch den perfekten Soundtrack für den Sommer braucht, ist bei Folge sieben von Oles Sommertipps genau richtig. "Die Gäng" liefert entspannte Reggae-Musik, geschrieben von Vater und Tochter. Da geht es dann zum Beispiel um süße Tiergeschichten oder nervige Eltern. Sänger Ben Pavlidis verrät im Kinderpodcast, wie es ist Musik mit seiner Tochter zu schreiben.

Avatar_prignitzer von Bastian Rabeneck

15. August 2020, 09:15 Uhr

Schwerin |



Egal ob Mensch oder Eule: Bei dieser Hitze kann man eigentlich nichts besseres tun, als im Schatten zu entspannen. Fehlt nur noch die richtige Musik zum perfekten Sommer. Zum Glück hat Eule Ole da in den Sommertipps des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" genau die richtige Band parat: Die Gäng! Die machen nämlich ziemlich coole Reggae-Musik – und zwar mit Texten für Kinder. Seit ein paar Jahren schreibt Ben Pavlidis, von der Berliner Band Ohrbooten, zusammen mit seiner Tochter Lieder. Da geht es dann zum Beispiel um fabelhafte Tiergeschichten oder die nervigen Eltern.

Wie Kindermusik überhaupt mit Reggae zusammenpasst, wie es ist mit seiner Tochter Lieder zu schreiben und ob Songs wie „Müde“, „Bal,bla,bla“ oder „Bommel ist weg“? genauso gut bei Erwachsenen wie bei Kindern ankommen, das alles verrät Ben im Interview – ganz entspannt, wie es sich bei der Wärme gehört.

Helden der Kindermusik und spannende Spiel-Ideen Oles Sommertipps Für gewöhnlich beantwortet Ole im Kinderpodcast "Ole schaut hin" spannende, außergewöhnliche oder auch verzwickte Fragen, die Kinder mit ihren Eltern an ihn schicken. Für den Sommer hat sich die blaue Eule für seine kleinen und großen Hörer aber etwas besonderes einfallen lassen: Oles Sommertipps. Vom 25. Juli bis zum 26. August hat Ole jeden Mittwoch und Samstag in seinem Podcast Helden der Kindermusik zu Gast oder liefert Spiele-Ideen, die garantiert die Langeweile vertreiben. Dabei sind unter anderem Rolf Zuckowski, Volker Rosin oder Deine Freunde. Zwei Mitglieder der Spiel-des-Jahres-Jury haben außerdem Veröffentlichungen wie "Monster Match", "Draftosaurus" oder "Lama" im Gepäck.





Jetzt mitmachen!



Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Jörn Martens





Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.