Kinderpodcast am 1. August 2020 : Oles Sommertipps: Kindermusik gemischt mit Hip-Hop? Das geht mit „Deine Freunde“

In Folge Nummer drei von "Oles Sommertipps" trifft die blaue Eule auf das Hamburger Kinder-Hip-Hop-Trio "Deine Freunde". Die sind nicht nur eng mit Kindermusik-Star Rolf Zuckowski befreundet, sondern saßen in diesem Jahr auch in der Jury von "The Voice Kids". Im Interview verraten die drei wie es sich anfühlt, wenn hunderte Kinder ihre Lieder singen.

Bastian Rabeneck

01. August 2020, 09:15 Uhr

Schwerin |



Hip-Hop und Kindermusik? Wie soll das denn zusammenpassen? Wer sich einmal die Musik von dem Hamburger Trio "Deine Freunde" angehört hat weiß, dass das ausgezeichnet funktioniert. Ole ist jedenfalls Fan von Lukas Nimscheck, Markus Pauli und Florian Sump, die 2012 die Band gegründet haben. Hits wie "Schokolade", "Ausm Häuschen" oder "Keine Märchen" laufen im Nest der blauen Eule den ganzen Tag rauf und runter.

Eigentlich wollten sich Lukas, Markus und Florian zuerst "Rolf Zuckopfnicks" nennen, weil sie den Kindermusik-Star Rolf Zuckowski so gut fanden. Daraus wurde dann aber schließlich "Deine Freunde". Inzwischen arbeiten die Musiker eng mit Rolf Zuckowski zusammen. Und wer das tut, der muss wirklich gut sein. In den Sommertipps des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" sprechen "Deine Freunde" unter anderem über ihre Zeit in der Jury bei "The Voice Kids" und erzählen wie es sich anfühlt, wenn hunderte Eltern und Kinder ihre Lieder singen.

Helden der Kindermusik und spannende Spiel-Ideen Oles Sommertipps Für gewöhnlich beantwortet Ole im Kinderpodcast "Ole schaut hin" spannende, außergewöhnliche oder auch verzwickte Fragen, die Kinder mit ihren Eltern an ihn schicken. Für den Sommer hat sich die blaue Eule für seine kleinen und großen Hörer aber etwas besonderes einfallen lassen: Oles Sommertipps. Vom 25. Juli bis zum 26. August hat Ole jeden Mittwoch und Samstag in seinem Podcast Helden der Kindermusik zu Gast oder liefert Spiele-Ideen, die garantiert die Langeweile vertreiben. Dabei sind unter anderem Rolf Zuckowski, Volker Rosin oder Deine Freunde. Zwei Mitglieder der Spiel-des-Jahres-Jury haben außerdem Veröffentlichungen wie "Monster Match", "Draftosaurus" oder "Lama" im Gepäck.





Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier.

