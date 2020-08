Kinderpodcast am 22. August 2020 : Oles Sommertipps: Vom Kindergärtner zum Kindermusiker – Volker Rosin steht seit 40 Jahren auf der Bühne

40 Alben in 40 Jahren: Das macht dem Kindermusiker Volker Rosin so schnell keiner nach. Eigentlich wollte er ja Kindergärtner werden, stattdessen unterhält er nun sowohl Eltern als auch Kinder mit Songs wie "Der Gorilla mit der Sonnenbrille" und hat unheimlich viel Spaß dabei. In Folge neun von Oles Sommertipps verrät Volker Rosin, wie all seine verrückten Lied-Ideen entstehen.

Bastian Rabeneck

22. August 2020, 09:15 Uhr

Schwerin |



Wenn Ole Songs wie "Der Gorilla mit der Sonnenbrille" oder den "Känguru Dance" hört, dann kann er nicht mehr still auf seinem Ast sitzen bleiben. Dann muss er einfach mit den blauen Flügeln im Takt zu den Liedern von Volker Rosin schlagen. Der hat diese Lieder nämlich geschrieben. Seit 40 Jahren steht Volker Rosin inzwischen auf der Bühne und ebenso viele Musik-Alben hat er bereits veröffentlicht. Das macht dem Kindermusiker so schnell keiner nach. Und mit so einer rekordverdächtigen Karriere darf der Mann mit dem Schnurrbart bei Oles Sommertipps auf keinen Fall fehlen.



imago images





Im Kinderpodcast verrät Volker Rosin unter anderem, dass er früher eigentlich Kindergärtner war und bei seiner Arbeit die Liebe zur Kindermusik entdeckt habe. Und woher kommen immer wieder diese verrückten Ideen für neue Lieder? "Da steckt immer noch viel Kind in mir", erklärt der Sänger. Daher würde er auch wissen wie Kinder denken und die Ideen kommen von ganz alleine.



Helden der Kindermusik und spannende Spiel-Ideen Oles Sommertipps Für gewöhnlich beantwortet Ole im Kinderpodcast "Ole schaut hin" spannende, außergewöhnliche oder auch verzwickte Fragen, die Kinder mit ihren Eltern an ihn schicken. Für den Sommer hat sich die blaue Eule für seine kleinen und großen Hörer aber etwas besonderes einfallen lassen: Oles Sommertipps. Vom 25. Juli bis zum 26. August hat Ole jeden Mittwoch und Samstag in seinem Podcast Helden der Kindermusik zu Gast oder liefert Spiele-Ideen, die garantiert die Langeweile vertreiben. Dabei sind unter anderem Rolf Zuckowski, Volker Rosin oder Deine Freunde. Zwei Mitglieder der Spiel-des-Jahres-Jury haben außerdem Veröffentlichungen wie "Monster Match", "Draftosaurus" oder "Lama" im Gepäck.





Jörn Martens





