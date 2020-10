Kinderpodcast am 10. Oktober 2020 : Warum ist zu viel Zucker ungesund für uns? Mit Journalist und Moderator Eric Mayer

Zucker ist schlecht für unsere Gesundheit – diesen Satz hört man immer wieder. Aber warum ist das eigentlich so? Was machen die weißen Kristalle, wenn wir sie zum Beispiel über Schokolade oder Limonade zu uns nehmen? Das möchte der siebenjährige Ben von Ole wissen. Gemeinsam mit ZDF-Moderator Eric Mayer sucht die Eule im Kinderpodcast nach Antworten.

Avatar_prignitzer von Bastian Rabeneck

10. Oktober 2020, 08:15 Uhr

Schwerin |



Schokolade, Bonbons, Limonade – das sind lauter leckere Sachen, die eines gemeinsam haben: Sie alle enthalten eine ordentliche Portion Zucker. Jeder Deutsche isst im Jahr rund 35 Kilo Zucker. Das entspricht einer täglichen Menge von rund 95 Gramm oder umgerechnet 29 Zuckerwürfel – und das jeden Tag! Die klitzekleinen weißen Kristalle geben den Süßigkeiten erst ihren fast unwiderstehlichen Geschmack. Zu dumm nur, dass zu viel Zucker so gar nicht gut für unsere Gesundheit ist. Das Problem: Zucker kommt nicht nur in Süßigkeiten vor, er wird auch für Dinge verwendet, bei denen wir ihn nicht auf Anhieb schmecken. Dazu gehören zum Beispiel Brot, Fleischprodukte oder auch Medikamente. Aber wieso ist der Zucker überhaupt so schädlich für unseren Körper? Diese Frage hat der siebenjährige Ben aus Lingen im Emsland an Ole geschickt.



imago images/Future Image





Sofort ist die blaue Eule losgeflogen, um jemanden zu finden, der Bens Frage beantworten kann. Diesmal bekommt Ole im Kinderpodcast Hilfe von Eric Mayer. Eric ist nicht nur Journalist und Autor, er moderiert auch die ZDF-Wissenssendung "Pur+". Gemeinsam gehen Ole und Eric auf Spurensuche, um herauszufinden was es mit der Wirkung des Zuckers auf sich hat – und ob man nun komplett auf Süßes verzichten muss, oder ob es doch okay ist ab und an zu naschen.







Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

Jörn Martens