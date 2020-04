Kinderpodcast „Ole schaut hin“ am 25. April : Wann wird die Kontaktsperre aufgelöst? Ole beantwortet Kinderfragen zu den Corona-Maßnahmen

Was ist eigentlich ein Podcast?

Einen Podcast kannst du dir vorstellen wie eine Radiosendung – nur, dass du ihn dir jederzeit aus dem Internet herunterladen und anhören kannst. Oft berichten Moderatoren darin über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel über die neuesten Nachrichten, Fußball oder Musik. Manche Podcasts richten sich auch speziell an Kinder. Das Wort Podcast ist zusammengesetzt aus zwei anderen, englischen Wörtern: Broadcast, für Rundfunksendungen und Pod, wie beim iPod. Wo kannst du den Podcast hören?

„Ole schaut hin“ erscheint jetzt immer samstags. Du findest seinen Podcast immer auf der Internetseite www.svz.de/podcast/ole-schaut-hin/. Außerdem gibt es ihn bei Spotify, Apple oder Google Podcasts und bei Deezer. Egal, wo du dir den Podcast anhörst: „Ole schaut hin“ ist kostenlos! Wie kannst du beim Podcast mitmachen?

Du kannst Ole deine Fragen stellen. Beschäftigt dich ein Thema aus der Schule? Hast du Fragen zu den Nachrichten im Radio oder Fernsehen? Oder willst du besser verstehen, was vor deiner Haustür passiert? Dann melde dich, und Ole geht deiner Frage auf den Grund. Schick uns einfach eine Sprachnachricht und deinen Namen an die Emailadresse: ole@noz.de mit dem Betreff „Fragen an Ole“. Deine Eltern können dir sicher dabei helfen.