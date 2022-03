Hamm : 19-Jähriger flieht nach Unfallfahrt auf Tankstelle

Ein 19-Jähriger hat mit einer Unfallfahrt auf einer Tankstelle in Hamm erheblichen Schaden angerichtet. Der junge Mann fuhr mit seinem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf die Tankstelle und rauschte dann an einer Zapfsäule frontal in einen Wagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch umherfliegende Teile sei am späten Samstagabend ein weiteres Auto beschädigt worden.

Als der 19-Jährige dann mit dem Wagen zurücksetzen und fliehen wollte, hinderten ihn laut Polizei aufmerksame Zeugen daran. Nach einem Gerangel, bei dem ein Mensch im Gesicht leicht verletzt wurde, floh der Unfallverursacher zunächst zu Fuß, wurde nach einer Polizeifahndung aber gefasst. Der junge Mann musste auf der Wache eine Blutprobe und seinen Füh...

