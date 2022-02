Panorama : 2021 gab es wieder längere Staus im Norden als im Vorjahr

Die Corona-Ruhe auf den Autobahnen hat nicht lange angehalten. Schon im zweiten Corona-Jahr gab es wieder deutlich mehr Staus als noch 2020. Nur eine norddeutsche Region hatte weniger, wie der ADAC weiß.

Autofahrer in Norddeutschland standen 2021 länger im Stau als im Vorjahr. Wie eine Auswertung des ADAC zeigt, stieg die Länge der Staus in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Nur in Bremen war die Staulänge im Vergleich zu 2020 um fast 2000 Kilometer kürzer. Besonders stark wuchsen die Staus in Hamburg. Rund 6000 Kilo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.