Kleine Passagiere : Auf was beim Kindersitz fürs Fahrrad achten?

Für radelende Eltern stellt sich die Frage, wie sie ihre Kids am besten auf dem Fahrrad befördern. Ein genauer Blick auf die Kindersitze zeigt: Die größte Schwierigkeit ist die Montage.

Göttingen | Wer sich einen Kindersitz für sein Fahrrad anschaffen will, muss zuerst herausfinden, wo er diesen am Rad anbringen möchte. „Die üblichste Variante ist die Montage hinter dem Sattel“, sagt Thomas Geisler vom Pressedienst Fahrrad (pd-f). Es gibt aber auch solche, die zwischen Sattel und Lenker oder vorn am Lenker angebracht werden können. „Am sicher...

