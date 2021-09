Verkehr : Kfz-Haftpflicht: Neue Typklasse für jedes vierte Auto

Die Versicherungswirtschaft errechnet jährlich neue Typklassen für die Autoversicherungen. Die spielen für die Beitragshöhe eine wichtige Rolle. Für elf Millionen Autofahrer ändert sie sich jetzt.

Berlin | Die Halter von rund elf Millionen Autos in Deutschland müssen in der in der Kfz-Haftpflichtversicherung mit einer Änderung der Typklasse rechnen. Über sieben Millionen Pkw rutschen dabei im Vergleich zum Vorjahr in eine höhere Klasse. Halter von rund 4,3 Millionen Autos können von einer niedrigeren Einstufung profitieren. Das teilte der Gesamtverband ...

