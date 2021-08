Lastenräder und Co. : Nachhaltig und multifunktional: Trends von der Eurobike

Die Fahrradbranche boomt. Und das nicht erst seit Corona. Welche Neuheiten die Branche zu bieten hat, zeigt sie aktuell auf der Eurobike in Friedrichshafen - es geht vor allem praktisch und nachhaltig zu.

Friedrichshafen | Ein Fahrradhelm, der aus einer auf pflanzlichen Ölen basierenden Hartschale besteht. Langlebige Kleidung fürs Mountainbiken, die aus ehemaligen Auto-Airbags und anderen Recycling-Materialien gemacht ist. Oder eine leicht zu verstauende Regenjacke, die sich bei Bedarf ruckzuck in einen Overall verwandelt. All das gehört zu den Neuheiten der diesjähr...

