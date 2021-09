Waschen und pflegen : So gehen Oldtimer in den Winterschlaf

Wer im nächsten Frühjahr wieder Freude an seinem Oldtimer oder Cabrio haben will, sollte beim Einmotten einiges beachten. Ein paar Tipps helfen, das Auto ohne Alpträume in den Winterschlaf zu schicken.

Berlin | Herbst und Winter rücken näher. Zeit für viele Oldtimer-Freunde und Cabriofahrer, ihren vierrädrigen Liebling in den Winterschlaf schicken. Wie das geht, zeigen Tipps des Auto Club Europa (ACE) und des Fahrzeugaufbereitungsexperten Dieter Thiel: 1. Überwintern draußen: Keine Folie zum Abdecken des Auto nutzen, darunter können sich Schmutz und Feuch...

