Akku schützen : So überwintert das E-Bike richtig

Wer in frostigen Zeiten sein E-Bike in die Winterpause schickt, muss beim Verstauen in Keller oder Garage ein paar Dinge beachten. Besonders der Akku braucht spezielle Pflege.

München | Kommt das E-Bike ins Winterquartier, ist die Schwachstelle der Akku. Er sollte vor extremen Minus-Temperaturen geschützt werden, sagt der Tüv Süd. Ideal ist ein trockener, kühler, aber frostfreier Ort, der auch gut belüftet ist. Der Akku und auch Geräte wie GPS oder Fahrradcomputer können entfernt und an passender Stelle gelagert werden. Die Kontak...

