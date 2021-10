Sauber am richtigen Ort : Sommerreifen selbst einlagern

Klar, Sie können die Reifen auch von Ihrer Werkstatt wechseln und die Sommerräder einlagern lassen. Doch wer das selbst machen will, sollte beim Einlagern ein paar Dinge bedenken.

Stuttgart | Wer seine Sommerräder in Eigenregie einlagern will, sollte sie nicht einfach irgendwo hinstellen. Am besten überwintern sie an einem kühlen, trockenen sowie dunklen Ort, rät die Prüforganisation Dekra. Auch sollten die Reifen nicht mit Dingen wie Kraftstoff, Öl, Farbe oder Fett in Kontakt kommen. Vor dem Winterschlaf Reifen putzen, eingefahrene Ste...

