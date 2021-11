Jahrgang 2008 bis 2017 : Tüv-Report sieht beim Seat Ibiza viele erhebliche Mängel

Wer einen gebrauchten Kleinwagen sucht, orientiert sich oft am Polo von VW. Doch wem der Klassiker zu brav erscheint, könnte Gefallen am Schwestermodell Ibiza von Seat finden. Was sagen die Fachleute?

Berlin | Der Ibiza ist der feurige Polo - das ist zumindest das Image, das dem spanischen Schwestermodell des Kleinwagens aus Wolfsburg anhaftet. Unterstrichen wird es von der ein oder anderen scharfen Sicke im Blech. Bei der Hauptuntersuchung (HU) schneidet das Modell der Volkswagen-Tochter Seat jedoch ziemlich durchwachsen ab. - Modellhistorie: Der ers...

