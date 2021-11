Innovationen : Weniger Autounfälle? So macht Technik den Verkehr sicherer

1896 kam es in London zum mutmaßlich ersten tödlichen Autounfall der Geschichte. Heute kracht es allein in Deutschland täglich tausendfach - glücklicherweise häufig ohne tödliche Folgen. Wie kommt das?

München | Vom ersten Auto bis zum ersten tödlichen Autounfall vergingen zehn Jahre: 1886 meldete Carl Benz seinen Motorwagen zum Patent an, am 11. August 1896 wurde die 44 Jahre alte Londonerin Bridget Driscoll überfahren - so jedenfalls ist es in der britischen Presse überliefert. Und kurz nach diesem Unglück brachte die britische „General Accident Corporation...

