Göttingen : A7 nach Autobrand in Richtung Hannover voll gesperrt

Die Autobahn 7 bei Göttingen ist nach einem Autobrand in Richtung Hannover voll gesperrt. Wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte, brannte der Wagen zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hedemünden. Autofahrer sollten den Bereich über die Umleitung 1 umfahren.

Weitere Details zu dem Brand am Freitagnachmittag lagen zunächst nicht vor. Am Vormittag war die A7 wegen eines Unfalls bei Northeim bereits in die entgegengesetzte Richtung gesperrt gewesen....

