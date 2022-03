Statistik : ADAC: Camping in NRW günstiger als im Bundesdurchschnitt

Camping-Urlaub ist in Nordrhein-Westfalen günstiger als in vielen anderen Bundesländern. Zu diesem Ergebnis kommt das ADAC-Campingportal „Pincamp“, das die Preise von mehr als 2500 Campingplätzen in Deutschland und Europa ausgewertet und verglichen hat. Demnach zahlt eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem zehnjährigen Kind in diesem Jahr an Rhein und Ruhr durchschnittlich 37,02 Euro pro Übernachtung, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Damit belege NRW im Bundesländervergleich einen Mittelfeldplatz und liege unter dem bundesweiten Durchschnittspreis von 38,33 Euro pro Nacht.

Camping-Freunde müssen laut ADAC in diesem Jahr generell mit höheren Kosten rechnen. Der Preis für eine Übernachtung in NRW steige im Schnitt um sechs Prozent im Vergleich zu 2021. Bundesweit seien die Plätze nur um drei Prozent teurer als im Vorjahr. In NRW übernachten Camper im Bergischen Land (28,33 Euro) und im Tecklenburger Land (32,90) besonders ...

