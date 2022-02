Panorama : ADAC warnt vor steigender Staubelastung mit Spitzenwerten

Lockdown und weitere Corona-Maßnahmen haben für relativ leere Autobahnen gesorgt. Inzwischen hat der Verkehr wieder deutlich zugenommen. Der ADAC befürchtet sogar neue Stau-Spitzenwerte. Denn viele Brücken sind marode. Und viele Pendler stiegen aufs Auto um.

Der ADAC warnt vor einer steigenden Staubelastung mit neuen Spitzenwerten auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. „Wenn mit allmählicher Normalisierung der Corona-Situation der Pkw-Verkehr in kürzester Zeit wieder rasant ansteigt und noch mehr Menschen das Auto nutzen als vor der Pandemie, droht dem Autobahnsystem in Nordrhein-Westfalen ein Kollaps”...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.