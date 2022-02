Panorama : Auto auf A2 gerammt: Drei Schwerverletzte

Bei der Kollision zweier Autos auf der Autobahn 2 nahe Garbsen in der Region Hannover haben drei Menschen schwere Verletzungen erlitten, darunter ein Mädchen. Die Polizei sucht nach Zeugen, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war ein 35-Jähriger am Montagabend mit seinem Wagen auf der rechten Spur der A2 in Richtung Berlin unterwegs. Bei der Raststätte Garbsen rammte der Wagen des Mannes aus zunächst ungeklärter Ursache ein vorausfahrendes Auto. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Fahrzeuge gegen die Mittelschutzplanke. Schließlich blieben die Autos auf dem Standstreifen stehen.

Der 35-Jährige sowie die 53 Jahre alte ...

