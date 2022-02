Panorama : Auto prallt an A40 gegen Zapfsäule: Feuer schnell gelöscht

Ein Horrorszenario: Ein Wagen fährt an einer Tankstelle gegen eine Zapfsäule, die in Flammen aufgeht. Bei dem Unfall an der A40 konnte Schlimmeres verhindert werden. Bereits vor einer Woche kam es zu einem ähnlichen Vorfall.

An der Autobahnraststätte „Ruhrschnellweg“ an der A40 ist ein Auto gegen eine Zapfsäule geprallt, die umkippte und Feuer fing. Der Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag ging nach Darstellung von Feuerwehr und Polizei dank der standardmäßigen Sicherheitseinrichtungen der Tankstelle glimpflich aus. Dadurch sei die Kraftstoffzufuhr zur Zapfsäule unterbroch...

