Grafschaft Bentheim : Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Ein Mann und eine Frau sind in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 65-jährige Fahrer am Samstag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sowie seine 56-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

