Harz : Auto prallt gegen Betonklotz, Fahrer leicht verletzt

Wegen eines Sekundenschlafs am Steuer seines Wagens ist ein Autofahrer auf der A36 zwischen Wernigerode und Braunschweig gegen einen Betonklotz geprallt und dabei leicht verletzt worden. Die Fahrbahn nahe der Anschlussstelle Stapelburg in Richtung Braunschweig ist nach dem Unfall am frühen Montagmorgen noch wegen Bergungsarbeiten gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Der 32-jährige Fahrer war den Angaben zufolge im Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin stieß sein Wagen demnach mit einem Schild und dann mit einem Betonklotz zusammen. Nach Angaben der Polizei am Montagmorgen wurde der Verletzte in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt....

