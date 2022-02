Panorama : Auto rammt Rettungswagen: Zwei Verletzte im Helferfahrzeug

In Greifswald sind am Donnerstag an einer Kreuzung ein Rettungswagen und ein Auto zusammengestoßen. Dabei wurden die 23-jährige Fahrerin des Rettungswagens und ihr 43-jähriger Beifahrer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Anklam sagte. Beide mussten von Kollegen mit einem anderen Fahrzeug in eine Klinik gebracht werden.

Nach ersten Ermittlungen hatte eine 76-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.