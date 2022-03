Cloppenburg : Auto überschlägt sich: Betrunkener Fahrer schwer verletzt

Ein 22-Jähriger hat sich am Sonntagabend in Garrel (Kreis Cloppenburg) mit seinem Auto überschlagen und ist schwer verletzt worden. Der betrunkene Mann versuchte seinen Wagen, nachdem dieser von Straße abgekommen war, noch zurückzulenken, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug geriet aber ins Schleudern und überschlug sich. Es blieb auf dem Dach liegen und der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten. Eine Atemalkoholmessung in einem Krankenhaus ergab bei ihm einen Wert von 1,87 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.

