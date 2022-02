Panorama : Autofahrer bei Auffahrunfall auf A7 bei Hannover getötet

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 7 in Hannover mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen aufgefahren und dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Auto durch die Wucht des Aufpralls unter den Lkw geschoben und völlig zerstört. Die Identität des Toten konnte zunächst nicht geklärt werden. Während der Bergungsarbeiten war die A7 in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Die Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst waren mit rund 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort.

