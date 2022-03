Grimmen : Autofahrer mit Tempo 190 erwischt

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben Polizisten erneut einen anscheinend notorischen Raser ertappt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurde der Wagen des 22-Jährigen zwischen Stralsund und Grimmen mit bis zu 190 Stundenkilometern gemessen. An einigen Stellen, wo die Geschwindigkeit reduziert war, sei das Auto am Mittwoch mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit als zulässig gefahren. Die Beamten konnten den Fahrer in Grimmen (Vorpommern-Rügen) anhalten. Er habe erklärt, „aus Spaß am Fahren“ so schnell unterwegs gewesen zu sein.

Gegen den Stralsunder wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Er müsse zudem mit dem Verlust der Führerscheins und einer Überprüfung seiner Eignung als Kraftfahrer rechnen. Erst vor wenigen Tagen waren zwei ähnliche Vorfälle mit Rasern bei Anklam und nahe Altentreptow bekannt geworden. Im März kontrolliert die Poli...

