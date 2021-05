Grazie mit 620 PS : Autotest: Bringt der Ferrari Roma das Dolce Vita zurück?

Kein anderes Volk in Europa genießt so leidenschaftlich wie die Italiener. Das „Dolce Vita“ hatte seine Blütezeit zwar in den 1950ern, doch mit dem neuen Roma erweckt es Ferrari jetzt wieder zum Leben - in einer sehr modernen Form.

Berlin | Die Straßen glühen in der Sommerhitze, cremig tropft das Eis aus dem Cornetto, und ein verliebtes Pärchen kurvt auf der Vespa durch die engen Gassen der Altstadt - das sind die Bilder, die einem unweigerlich in den Kopf kommen, wenn jemand leidenschaftlich und italienisch genug von „Roma“ spricht. Und mit Leidenschaft kennen sie sich natürlich auch...

