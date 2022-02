Panorama : B392 nach Auffahrunfall blockiert: Drei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall sind in Techentin (Ludwigslust-Parchim) am Dienstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Unfall auf der Bundesstraße 392, die danach längere Zeit in beide Richtungen gesperrt werden musste. Nach ersten Erkenntnissen war ein Wagen aus bisher ungeklärter Ursache zu spät abgebremst worden und von hinten auf ein vorausfahrendes Auto geprallt. Weitere Einzelheiten zu den Insassen und zur Unfallursache seien noch unklar.

