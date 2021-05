Alte Ideale : BMW 2er Coupé: Ab Frühjahr 2022 wieder mit Heckantrieb

BMW bekennt sich wieder zu den alten Idealen: Nachdem die Bayern ihre Kompakten zuletzt auf Frontantrieb umgestellt haben, bringen sie mit einem neuen 2er Coupé jetzt die Kraft wieder an die Hinterachse.

München | BMW bringt den Heckantrieb in die Kompaktklasse zurück. Nachdem 1er und 2er beim letzten Generationswechsel auf Frontantrieb umgestellt wurden, legen den Bayern gerade letzte Hand an ein neues 2er Coupé mit Heckantrieb. In Mexiko gebaut, kommt es laut Hersteller im Herbst in den USA und im Februar in Deutschland in den Handel. Die Preise sollen dann n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.