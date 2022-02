Panorama : Bum und weg

Die Brücke ist eingestürzt! Was zuerst wie ein Unfall klingt, war in Wirklichkeit genau geplant. Denn die Talbrücke der Autobahn 45 war alt und musste weg. Deshalb machten Fachleute einen Plan. Sie bohrten unter anderem 1850 Löcher in die Brücke und steckten Sprengstoff hinein.

Am Sonntag zündeten sie den Sprengstoff. Mit einem Knall sackten alle 16 Brückenpfeiler zusammen. Die Pfeiler und auch die Fahrbahn der Brücke krachten zu Boden. Wichtig war den Fachleuten, dass das neue Brückenteil direkt daneben nicht beschädigt wurde. Das hat wohl geklappt, hieß es kurz nach der Sprengung. An der Autobahnstrecke im Bundesland Nordrh...

