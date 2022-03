Schleswig-holstein : Bus mit 30 Kindern rutscht in Graben: Keine Schwerverletzten

Ein Schulbus mit 30 Kindern ist am Freitagmorgen in Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Alle Kinder konnten sich selbstständig aus dem Bus befreien, keines der Kinder wurde schwer verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kinder wurden von Rettungskräften zur Feuerwehr nach Kosel verbracht, dort werden sie noch mal eingehend von einem Notarzt versorgt. Nach der Untersuchung werden die Kinder zum Feuerwehrgerätehaus in Bohnert verbracht, wo die Eltern sie in Empfang nehmen können.

