Ladeinfrastruktur : E-Auto-Ladepunkte: Wo steht Deutschland im EU-Vergleich?

Die reichen EU-Staaten sind immer besser mit Ladepunkten für Elektroautos versorgt. Ärmere Länder drohen dagegen zurückzufallen. Wie schneidet Deutschland bei dem Vergleich ab?

Brussels | In Deutschland stehen im EU-Vergleich die drittmeisten Ladepunkte für Elektroautos. Der Großteil der Ladeinfrastruktur konzentriert sich in der EU auf wenige reichere Länder, wie aus einer Erhebung hervorgeht, die vom europäischen Autoherstellerverband ACEA in Brüssel veröffentlicht wurde. Länder mit einem niedrigen Bruttoinlandsprodukt drohen demn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.