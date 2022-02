Panorama : Einbrecher verunglückt mit gestohlenem Auto

Ein Einbrecher ist mit einem gestohlenen Auto in Bad Iburg (Kreis Osnabrück) verunglückt. Der Mann war in der Nacht zu Freitag in ein Wohnhaus im benachbarten Bad Laer eingebrochen und hatte dort die Wagenschlüssel sowie das Auto der Bewohner gestohlen. Bei der Flucht wurde in Bad Iburg eine Polizeistreife auf das gestohlene Auto aufmerksam. Auf einem Feld baute der 41 Jahre alte Fahrer einen Unfall und flüchtete zu Fuß weiter. Der Polizei gelang es mit großem Personalaufwand den Flüchtigen zu fassen, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Die Polizei fand eine Schreckschusswaffe bei ihm. Ein Richter verhängte Untersuchungshaft gegen den Mann.

